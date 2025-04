Ouigo va supprimer les toilettes et demander aux voyageurs de se munir d’un seau

Soucieuse du bien-être des passagers, la SNCF a cependant annoncé qu’elle pourrait mettre à leur disposition des Oui-Couches ainsi que des Oui-Seaux pour la modique somme de 10,99 €. « Chaque seau doit tenir sous le siège et si les passagers voyagent avec un seau supplémentaire non déclaré, ils risquent une amende de 57 € TTC », prévient un contrôleur.

Afin de rendre le trajet le plus agréable possible pour l’ensemble des usagers, les passagers devront également pré-remplir sur SNCF Connect les besoins qu’ils pensent effectuer durant le trajet et la fréquence de ces derniers. « Il suffit de cocher les cases correspondantes et de préciser la nature du besoin : par exemple deux pipis et trois grosses commissions. Simple comme bonjour », explique la compagnie.

Côté passagers, beaucoup s’agacent de cette nouvelle exigence de Ouigo, prétexte selon certains pour racketter les usagers. Ainsi, la compagnie a expliqué dans un communiqué qu’elle n’hésitera pas à infliger une amende aux personnes qui urinent dans leur gourde et dont le seau ne tiendrait pas sous leur siège.