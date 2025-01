Le premier homme à avoir réussi à se connecter au WIFI SNCF avoue avoir menti

« J’ai inventé toute cette histoire », a-t-il déclaré, la voix tremblante, lors d’une conférence de presse improvisée devant la gare Montparnasse. « Je n’ai jamais réussi à accéder au réseau. Tout ça était un coup de bluff pour faire parler de moi et impressionner mes collègues ».

Usagé régulier de la ligne Paris-Bordeaux, il avait suscité l’admiration et la jalousie de millions de voyageurs lorsqu’il avait publié un selfie triomphant sur les réseaux sociaux avec le message : « Et voilà, connecté au WIFI SNCF ». Le post était devenu viral, accumulant des milliers de partages et des commentaires incrédules.

Un service 100% opérationnel dès 2042

« J’ai même reçu des félicitations de la part du ministre des Transports », se souvient-il, le regard perdu dans le vide. « Mais la vérité, c’est que je captais juste la 4G de mon smartphone ».

De son côté, la SNCF a décidé de ne pas commenter l’affaire mais promet d’améliorer la qualité de ses services Internet à bord de ses trains d’ici à 2042.