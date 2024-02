Grève SNCF – Ils remplacent à contre-coeur leurs vacances au ski par un séjour aux Seychelles

Alors qu’ils s’apprêtaient à passer leurs vacances sur les pistes de Courchevel, la famille Bulot a vu ses plans changer 24h avant à cause de la grève SNCF. “Nos bagages étaient prêts, les skis emballés, le spa réservé, les enfants surexcités mais on a dû tout annuler à cause des grèves”, nous raconte Alexis, le père de cette famille de 4. La famille a pu compter sur la réactivité de sa conciergerie privée pour organiser ces petites vacances improvisées. “Lorsque Monsieur nous a appelé en panique, nous avons su le calmer. Nous avons étudié toutes les options et heureusement il restait des places sur le vol Paris – Victoria Seychelles du lendemain”. Des vacances au ski remplacées par des vacances au soleil

“Il était hors de question qu’on passe nos vacances à l’étroit dans notre 320m carré. Les enfants étaient forcément très déçus donc on leur a pris des heures de ski nautiques pour qu’ils puissent quand même enfiler des skis”.