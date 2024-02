Un retraité gâche sa matinée en arrivant 5 minutes après l’ouverture du supermarché

Henry, ancien fonctionnaire, a décidé de vivre une retraite paisible dans la Drôme. Ce matin, comme tous les matins depuis qu’il ne travaille plus, il est allé faire ses courses. Mais contrairement à son habitude, il est arrivé après l’ouverture de son supermarché Lidl. Un retard de 5 minutes à peine, qui lui a gâché sa journée. “J’aime bien arriver avant l’ouverture pour voir les copains et discuter un peu. Et puis, quand on arrive en avance, on voit les grilles s’ouvrir”, nous explique-t-il chagriné. “Et rentrer le premier dans un magasin, ça n’a pas de prix. La sensation est tellement spéciale. Vraiment je suis dégoûté d’avoir raté ça ce matin, je m’en veux terriblement”.



Henry a de quoi s’en vouloir puisque les raisons de son retard son absurdes, surtout qu’il n’habite qu’à 10 minutes à pied du supermarché. “J’ai fait une grasse matinée. D’habitude, je me lève vers 6h30 mais cette fois-ci, je me suis levé à 7h. A partir de là, je savais que ce serait mission impossible d’arriver avant l’ouverture”.