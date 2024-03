“Ne vous inquiétez pas, il est gentil” par cette femme qui a adopté un trou noir

“N’ayez pas peur il ne va pas vous manger” s’exclame hilare Elizabeth à un groupe de jeunes promeneurs pendant que Kiki, un gigantesque trou noir de 600 kilomètres de diamètre, dévore l’intégralité du parc des Buttes Chaumont en aspirant en son centre arbres, routes et enfants. “Il aime bien jouer ce petit zozo. C’est qu’il est très coquin vous savez. Et en plus c’est un vrai glouton” pouffe-t-elle avant de jeter dans le cœur de la bête un petit biscuit “Canigou” immédiatement englouti par la masse en même temps que 3 bus, 16 immeubles et 8 Boeings 747.

« Les gens jugent sans connaître. Ça me rend triste parfois. C’est pas parce qu’on a eu UNE FOIS une mauvaise expérience avec un trou noir que ça veut dire qu’ils sont tous pareil» deplore-t-elle en regardant amoureusement son petit protégé renifler l’arrière d’une grue en miettes. « Quand je l’ai adopté il était grand COMME ÇA » raconte-t-elle en espaçant les doigts de 6 cm. « Mais depuis il a bien poussé mon pépère » s’amuse-t-elle, avant de crier « Non Kiki tu laisses » en tirant sur sa longe pour l’empêcher de grignoter Vénus.

« Il est drôle, affectueux, câlin, il connaît pleins de tours, et je le connais mon Kiki : quand il fait cette tête là ça veut dire qu’il veut…des PAPOUILLES !! » s’écrie-t-elle en se précipitant vers le ventre du trou noir pour lui faire des guilis, avant de voir tous ses atomes se faire violemment désintégrer aux 4 coins de l’univers.