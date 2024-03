5 signes qui prouvent que vous vous ennuyez au travail

1/ La première fois que vous consultez votre montre, il est toujours 9h10

Vous avez beau attendre le plus longtemps possible avant de regarder votre montre pour la première fois de la journée, celle-ci affiche invariablement la même heure : 9h10. Pour ne rien arranger, lorsque deux heures plus tard, vous la consultez de nouveau, il est en général 9h20.

2/ Vous avez imaginé plusieurs fois Jean-Philippe de la compta au lit avec sa femme

Pour des questions évidentes de décence, nous ne pourrons pas évoquer ici toutes les positions dans lesquelles vous les avez imaginés ni ce qu’ils se sont dit dans vos fantasmes, mais le fait est que c’était pas joli joli.

3/ Vous connaissez le nombre exact de marches entre le rez-de-chaussée et le 6e

La première fois que vous les avez comptées, c’était après un atelier sur « les douze façons de booster son mindset en résilience ». Depuis, c’est devenu l’un de vos moments préférés de la journée, celui qui vous permet de vous évader presque autant que quand vous faites tourner votre stylo sur votre pouce.

4/ Vous vous êtes déjà senti attiré sexuellement par votre agrafeuse

A force de penser toute la journée au sexe pour éviter la lassitude du travail, il vous est déjà arrivé de vous sentir attiré sexuellement par votre agrafeuse. C’est sans doute signe d’ennui même si à y regarder de près, elle est très attirante, sans toutefois être aussi sexy que la photocopieuse.

5/ Vous avez déjà compté les secondes jusqu’à 41368

Entre chaque moment où vous jetez une boule de papier dans la corbeille, vous avez l’impression que le temps s’étire et vous vous concentrez sur les secondes qui défilent pour tenter d’oublier la réalité. Cette fois, c’est sûr, vous vous ennuyez. La prochaine fois, n’hésitez pas à demander des heures sups car vous avez largement dépassé les sept heures réglementaires de travail.