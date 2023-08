TGV – l’homme qui lit “Milliardaire, mode d’emploi” voyage en seconde classe

« J’ai tout de suite été intrigué par ce type aux airs de ‘Monsieur Tout le monde’. Il était assis en face de moi, dans le carré, plongé dans la lecture du livre : ‘Milliardaire, mode d’emploi’. Je me suis dit que ça devait être un homme brillant, à l’avenir radieux. je sentais que j’étais face au prochain Warren Buffet. J’ai le flaire pour ça. En plus, à ce moment-là, j’écoutais un podcast sur des parcours d’entrepreneurs à succès. Si c’est pas un signe ! » s’exclame Timothé, son voisin de voyage.

Un autre homme qui était assis à côté de lui, Nicolas, témoigne : « C’était incroyable de tomber sur un futur milliardaire ! Pour être franc j’ai pas osé l’aborder, alors que j’aurais dû. Qui sait, il aurait pu m’offrir plus tard un post de rêve et me permette à mon tour de m’enrichir. Et croyez-le ou non, mais au même moment, j’étais en train d’écouter une formation payante pour faire fortune sur internet grâce aux crypto-monnaies ! »

Après des mois de recherche, la rédaction a finalement réussi à retrouver le 3ème homme du carré, Stéphane, 52 ans : « C’est vrai que ce voyage était particulier car je me suis retrouvé entouré de 3 hommes que je connaissais bien… Je suis conseiller Pôle Emploi et mes voisins de wagons, je les avais tous eu en rendez-vous… Tous en fin de droits… Vu les prix, je me demande même comment ils ont fait pour s’offrir un billet SNCF ».

