Il laisse sa copine l’appeler « Bibou » devant tout le monde

C’est un cataclysme auquel ne s’attendait pas les amis de Thomas, 31 ans : « On dînait tranquille au resto, comme d’hab. Chacun avec nos copines, l’ambiance était sympa, jusqu’à ce que Francesca, la copine de mon ami Thomas lui demande : ‘Alors, elle est bonne ta calzone… bibou ?’…. Là y’a eu un silence, on a juste entendu les couverts tomber sur les assiettes… Je vous demande pardon » s’arrête net Stanislas, submergé par l’émotion.

Même stupéfaction chez Pierre, ami de longue date de Thomas : « Rolala… quand elle a sorti ‘bibou’ comme ça, sans gêne… on s’est tous regardé, au début on a pas compris puis je crois qu’on a tous vu la vie de notre pote défiler sous nos yeux. Lui si indépendant, si sûr de lui, l’éternel boute-en-train qui venait se faire appeler ‘bibou’ devant nous et sans rien dire ! Avec le sourire ! Non c’était trop ! J’ai peut-être surréagi mais je me suis levé de table et je me suis barré… Je lui ai jamais reparlé depuis ».

Malgré ses réticences, Batiste, présent ce soir-là, accepte finalement de nous parler : « Évidement que je l’ai entendu l’appeler ‘bibou’… mais ce qui m’a le plus fait mal c’est de voir Thomas garder le sourire comme si tout était normal. Qu’est-ce qu’elle avait fait de lui bon sang ?! J’ai immédiatement regardé ma copine dans les yeux, comme pour lui dire que si elle faisait ça elle aussi, c’était terminé. Je pensais que c’était clair dans mes yeux, mais elle m’a juste dit : ‘Quoi ? Ça va pas… bibou ?’. Aujourd’hui encore j’en fais des cauchemars la nuit » soupire Baptiste, désormais célibataire.