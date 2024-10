Une battue organisée dans le Tarn-Et-Garonne pour retrouver la personne qui a “bien aimé” Joker 2

Des propos qui avaient alerté les modérateurs d’Allociné ainsi que l’entourage du jeune homme. “Il répétait à tout le monde qu’on avait été trop durs avec le film, que ce n’était pas si mal que ce soit une comédie musicale.” raconte sa mère. “Nos amis nous ont prévenus que ce genre de comportement pouvait précéder une grosse bêtise. On aurait dû prendre ça plus au sérieux.” ajoute-t-elle avant d’exploser en sanglots.

Contactée par la famille 24h après sa disparition, la gendarmerie poursuit activement les recherches, craignant une possible radicalisation. “Ces choses-là ça commence sur Internet. On publie un premier avis positif sur Joker 2 puis on commence à parler à une, deux, trois personnes qui ont bien aimé… Et très vite on est mis en contact avec des recruteurs qui leur disent qu’on a le droit d’”adorer” Joker 2…” témoigne Éric Comolet, brigadier-chef chargé de l’enquête.

À l’heure actuelle, chaque personne est invitée à se signaler auprès de la police pour dire s’il dispose d’informations sur Corentin. Et ce, afin d’empêcher le pire : que le jeune homme dépose un courrier à la Masque et la Plume pour dire qu’il souhaite un Joker 3.