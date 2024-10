Ses parfaites connaissances de l’œuvre de Tolkien ne l’aident finalement pas à conclure

“Je comprends pas où ça a péché” nous confie totalement dépité Hugo, 27 ans, installé mollement dans son salon. “On était tous les deux en terrasse, le soleil brillait comme sur le Valinor et là, après 1h à me parler de sa passion pour les voyages, elle m’a enfin demandé ce que j’aimais dans la vie. Du coup, j’ai immédiatement sauté sur l’occasion pour lui détailler méticuleusement l’intégralité de l’Ainulindalë, d’Akallabêth et de la Valaquenta” explique-t-il en tremblant d’excitation. “J’ai bien vu dans ses yeux qu’elle était perdue. Du coup pour me rattraper, je lui ai fait un compliment. Je lui ai dit que son regard était aussi profond que Khazad Dûm et aussi intense que la bataille du gouffre du Helm. Mais je ne sais pas pourquoi, ça n’a pas eu l’air de lui faire plaisir.” raconte-t-il abasourdi.

S’ensuit une longue traversée du désert pour Hugo pendant laquelle il tente désespérément de la faire rire en imitant Gollum, l’appelant “mon précieux”, avant de plaquer ses cheveux sur son crâne avec de la salive et de croquer violemment dans une truite. La voyant regarder sa montre d’un air absolument terrifié, il décide de jouer le tout pour le tout et se met à lui scander en elfique un poème de sa composition intitulée “A ORNI!” (“Ô arbres ! NDLR). “A orni, manen melinyelle! Cala órenyasse oi tintalle! Tirinyelle ar ea nin alasse lerta. Ananta nánye alasailiénen nútina!” scande-t-il avec passion, les larmes aux yeux. Une tentative désespérée qui se conclura par une tape dans le dos, un “merci pour le verre” suivi d’un sprint. “Je savais que j’aurais dû le lui lire en nanien” poursuit-il hors de lui avant de donner un coup de pied furibond dans une reproduction de Minas Tirith en Légo.

Un mal pour un bien pour Hugo puisqu’il découvrira quelque temps plus tard sur Instagram une photo de Lucie, sa presque-conquête, arborant une écharpe Gryffondor. “Je suis content qu’on ne soit pas allés plus loin tous les deux” confie-t-il. “Jamais j’aurais pu sortir avec une nerd” conclut-il d’un air hautain avant de se refaire la version longue du Retour du Roi pour la 14ème fois consécutive.