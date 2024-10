Pour Halloween, des Français veulent se faire peur au cinéma en allant voir le film 4 Zéros

“Il n’y a rien qui va ! Franchement c’est écrit avec les pieds, ça part dans tous les sens, le scénario il doit tenir sur un post-it, franchement ça fait peur de se dire que des gens osent sortir ça !” s’est exprimé un spectateur tétanisé à la sortie du film. Une autre spectatrice, en état de stress, a donné son avis sur le film de Fabien Onteniente : “Franchement avec les copines, on y est allé en sachant que ça allait être terrorisant : dans le casting, il y a Kaaris, Mohamed Henni et Guy Roux, évidemment qu’on était prévenues… Mais on ne pensait pas se sentir aussi mal pendant toute la séance… J’ai une amie qui a carrément vomi en plein milieu de la salle…”

Dès la tournée des avant-premières, le film a choqué en créant une sensation de malaise permanent, comme ça avait pu être le cas déjà pour des films comme “Titane” ou “Irréversible”, sauf que cette fois, ils ont mis la barre encore plus haut : “On n’avait jamais vu de telles réactions ! Dès que Didier Bourdon a commencé à faire une blague sur les bars à chichas, de nombreuses personnes se sont évanouies, d’autres ont crié de dégoût. C’était une expérience vraiment traumatisante” a déclaré un représentant du Cinéma Le Grand Rex.

Une niche qui était encore peu exploitée…

Devant le succès commercial de cette formule : Une comédie si mal faite qu’elle devient un film d’épouvante, les producteurs ont déjà des idées pour Halloween 2025 : “Evidemment, on tient un filon là. Donc on va lancer au plus vite la production des “Segpa à la ferme”, des “Déguns au Japon”, de “5-zéros” et même, en même temps, de “6-zéros” qui sera cette fois sur le tennis”.