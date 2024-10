Le film Le Comte de Monte-Cristo bientôt adapté en livre

« C’était trop de la balle ! Franchement l’histoire elle défonce grave, ils devraient trop en faire un livre, il est trop fort pour les scénarios et tout Pierre Niney !” s’est exclamé Augustin, un des 8 millions de spectateurs du film Français à succès. L’histoire de vengeance d’Edmond Dantès a connu un succès quasi inédit, qui a conquis notamment un public jeune : “Le truc de la vengeance là il est trop bien, on sent que c’est grave inspiré de Batman, mais franchement ça marche” a déclaré Mélissa, étudiante à Sup de Co Montpellier.

Une histoire propice à une adaptation

Pierre Niney lui-même s’est dit séduit par l’idée : “C’est clair que même si son prénom il est pas ouf, la vie du perso elle est stylée, franchement ça ferait une bête de BD, voire même de vrai livre !” . Malgré l’enthousiasme des fans, certains ont tout de même des réserves. ”Comme le film, c’est vraiment un chef d’oeuvre, évidemment, le risque c’est que le livre du Comte de Monte-Cristo soit une daube, on serait forcément déçus.”Les projets d’adaptations ne sont pas rares, et certains ont été d’immenses succès : “J’espère que ce sera comme Asterix, parce qu’après le film de Chabat, ils avaient fait plein de BD qui étaient trop bien.” s’est enflammé Maxime, Youtubeur.

Photo Capture d’écran bande annonce Mediawan