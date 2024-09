« T’Choupi va sur le pot » pressenti pour le Goncourt 2024

En lice pour le prix Goncourt, T’choupi va sur le pot, de Thierry Courtin, est sans aucun doute la révélation de l’année. Et les critiques ne tarissent pas d’éloges à son égard. “Une allégorie poignante des grandes étapes qui marquent la vie de chacun et nous font évoluer, parfois dans la douleur”, résume Télérama. “Un récit plein de suspens et de surprises mettant à l’honneur un personnage à la fois fort et attachant, auquel on s’identifie immédiatement”, soulignaient quant à eux les Inrocks.

Au terme de 17 pages de tension et d’émotion, les lecteurs sont unanimes quant à la finesse de l’écriture de l’auteur aux 14 millions d’exemplaires vendus. Impossible de ne pas souligner la complexité des personnages : T’choupi évidemment, mais aussi son papa, un homme mystérieux qui joue un rôle inattendu dans le récit.

En attendant le verdict des critiques littéraires, l’auteur a déjà confirmé qu’il travaillait sur un nouveau tome des aventures de son héros favori. En plein dans l’air du temps, “T’Choupi fait un déni de démocratie et choisit un Premier ministre de droite” s’annonce comme un nouveau succès.