Reformation d’Oasis – Gérald Darmanin annonce une « tolérance zéro » face à la recrudescence des reprises de “Wonderwall”

Le gouvernement et Gérald Darmanin ne comptent pas rester inactifs face à la recrudescence des reprises de “Wonderwall”. Le ministre de l’Intérieur démissionnaire l’a annoncé ce matin au cours d’une conférence de presse organisée pour l’occasion. « Les Français ont déjà eu à subir au cours des derniers mois l’inflation, l’instabilité politique et les happenings d’Amélie Oudéa-Castéra, ils ont besoin qu’on les laisse tranquilles et qu’on ne leur inflige pas en plus des reprises ratées d’Oasis. » Puis d’ajouter : « C’est pourquoi je veux mettre en place une tolérance zéro vis-à-vis des reprises de “Wonderwall”. Beaucoup de nos concitoyens ont dû supporter des ersatz de Pink Floyd sur les plages ou, pour les plus malchanceux, de Roch Voisine, laissons-les affronter la rentrée dans le calme. »

Vigilance accrue

Le gouvernement entend bien également renforcer sa vigilance sur les réseaux sociaux où beaucoup d’utilisateurs n’hésitent pas à publier de longues pseudo-analyses musicales sur l’ancien groupe voire sur la pop anglaise ou le rock alternatif en général. Des publications qui, selon une étude récente, affecteraient à 92% le moral des Français et donneraient à 32% d’entre eux de soudaines envies de se pendre. Enfin, certains membres du gouvernement n’ont pas caché leur crainte qu’Oasis donne des idées à d’anciens groupes. En ce sens, la DGSE a déjà annoncé la mise en place d’une surveillance accrue de Jérémy Frérot et Florian Delavega.