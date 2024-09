Pour son anniversaire, il reçoit un livre qu’il n’a pas envie de lire d’un ami qui ne l’a pas lu

« J’espérais un beau cadeau commun, j’avais invité plein de potes et, au lieu de ça, j’ai eu que des cadeaux pourris » déplore Clément, un Parisien d’adoption arrivé dans la capitale il y a une dizaine d’années. Il ajoute : « Ça a commencé par des bons FNAC et une smartbox à la con, puis j’ai eu droit à un CD de Benjamin Biolay, et, pour couronner le tout, à un livre d’un auteur que je déteste. » C’est son ami d’enfance, Romain, qui lui a tendu le paquet en question en fin de soirée. Clément précise : « Il est venu vers moi et m’a dit dans un sourire : « Il paraît que c’est super ». Tu parles, tellement super qu’il n’a pas daigné se l’acheter. » Puis de conclure : « J’avais essayé de lire un de ses livres il y a deux ans mais je n’avais pas réussi à aller au-delà de vingt pages. C’est ma tante qui me l’avait offert pour Noël en me disant : « on m’en a dit le plus grand bien. »

Un véritable cauchemar

D’après plusieurs témoins, l’anniversaire a ensuite tourné au fiasco : bougies magiques qui se rallument, petit malin qui passe dix minutes à jouer avec la lumière en actionnant l’interrupteur, groupe de potes qui réclament « un discours, un discours ! » à chaque fois qu’il prend la parole, petit frère qui raconte plusieurs anecdotes honteuses de leur enfance : rien n’aura été épargné à Clément. Et ce n’est pas tout : « Le lendemain, ma copine m’a quitté en me disant : « Tu n’as rien à te reprocher, c’est juste que je ne te mérite pas » confie-t-il. Ce n’est hélas pas la première fois que Clément vit un enfer le jour de son anniversaire. Pour ses trente ans, un ex-ami lui avait offert deux places de cinéma pour aller voir « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ».