3 choses que Center Parcs ne veut pas que vous sachiez

Les forêts de Center Parcs sont en réalité des hologrammes ultra HD

Grâce à plusieurs milliers de capteurs HD dissimulés dans la pelouse, vous avez la sensation de vous promener dans une superbe forêt, avec des troncs majestueux qui s’élèvent au-dessus de vous. Tandis que vous marchez sous l’épais couvert de végétation, vous pensez respirer une douce, bonne, réconfortante odeur d’un sous-bois au printemps mais la vérité est toute autre : il s’agit en fait des petits désodorisants pour voitures répandus sur le sol !!!

Les rangers capturent les visiteurs qui sortent du Center Parcs

Attention si vous comptez sortir de votre cottage en dehors des heures prévues à cet effet ! Et soyez encore plus prudent si vous osez vous promener en dehors du domaine sans suivre à la lettre l’emploi du temps qui vous a été donné à votre entrée dans le domaine… Nos journalistes ont repéré des rangers professionnels qui ont pour ordre de capturer tout vacancier imprudent qui tenterait de profiter des magnifiques paysages alentours et de les ramener immédiatement à leur cottage !!!

Center Parcs installe de nouvelles branches à ses arbres en raison de l’intérêt débordant pour l’accrobranche

Pour échapper au stress de la rentrée, des millions de Français refusent toujours de sortir de Center Parcs. En raison de cette très forte demande, le domaine a été obligé d’ajouter des branches à ses arbres. Des branches qui ont été conçues en titane et carbone et capables de supporter le poids d’une dizaine de Parisiens à la recherche de sensations fortes. Désignées par un grand styliste, ces branches passent totalement inaperçues !!!

Si vous aussi vous souhaitez vérifier l’authenticité complètement crédibles de ces informations véritables et plusieurs fois factcheckées par notre équipe, réservez votre prochain séjour sur www.centerparcs.fr et constatez-le par vous-même. N’oubliez pas de nous envoyer une carte postale !

Attendez, attendez… Nous recevons une lettre du journaliste lanceur d’alerte qui avait disparu depuis deux semaines. Il écrit « Franchement les gars, on s’est trompé sur tout durant notre enquête exclusive ! En réalité, j’ai même invité ma femme et mes 2 enfants pour profiter de la tranquillité dans le domaine et de cette nature verdoyante. D’ailleurs, j’y pense, mais on a même fait du canoë et de l’accrobranche sans que personne ne nous dérange et les mômes ont adoré. Et devinez quoi ? On pouvait sortir du domaine quand on le souhaitait pour profiter des régions alentour et des paysages locaux. Et puis, on avait vraiment ce sentiment de liberté quand on se retrouvait rien qu’en famille dans les grandes forêts du domaine où on a eu la chance de voir pas mal d’animaux ! Bref, c’était une superbe expérience, je vais lancer une pétition pour installer nos bureaux dans un Center Parcs. »