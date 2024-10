« 100 conseils pour dire à une femme de se calmer » : le nouveau livre de Gérald Darmanin fait polémique

« N’hésitez pas à dire qu’elle est folle, parlez rapidement d’hystérie » : dès la page 20, Gérald Darmanin ne mâche pas ses mots, et les autres conseils sont à l’avenant. On peut lire page 38 : « Rassurez-la, dites-lui que tout va bien se passer. Il faut que vous preniez une position supérieure et paternaliste. » ou encore page 52 : « Proposez-lui un calmant, un xanax. Elle comprendra qu’elle a dépassé les bornes. Attention n’utilisez pas de MDMA comme le sénateur Jérôme Guerriau, c’est illégal ».

La sphère féministe a bien sûr dénoncé le livre, tandis que des figures comme Pascal Praud l’ont qualifié de « nécessaire dans cette période qui a oublié ses valeurs ». Car en effet, depuis quelques années, le discours des femmes est de plus en plus entendu. Trop ? C’est la question que pose ce livre qui ne laissera personne indifférent. Selon l’éditeur, « Les hommes sont perdus face à une femme qui hausse le ton. On ne sait pas comment réagir, alors quand Gérald (Darmanin NDLR) nous a proposé ce livre, on a dit oui tout de suite ».

L’éditeur plancherait déjà sur un prochain livre dont le titre promet beaucoup : « Agression sexuelle : comment obtenir un non-lieu ».