Le Prix Nobel de médecine attribué à l’homme qui a découvert les micropuces 5G de Bill Gates dans les vaccins Covid

“Ce sont des années de recherches et de commentaires Facebook qui sont récompensées” a témoigné M. Bouchard en recevant le coup de fil du comité Nobel de médecine depuis son bar-tabac dans la Meuse. Il a rappelé en outre comment il avait découvert ce secret des micropuces 5G dans les vaccins Covid. “Bill Gates et ses équipes ont été très secrets mais cela n’a pas échappé à nos équipes qui en une recherche Google ont découvert le pot aux roses.” Concernant ses recherches, M. Bouchard a souhaité saluer aussi les autres membres de son équipe comme M. Croissandeau qui a travaillé sur l’impact des chemtrails sur les traites des vaches ou encore Gisèle Grondier sur le pouvoir des pierres pour soigner la grippe, le cancer et le panaris.