La thérapeute de couple n’avait jamais été en couple

Selon cette psychothérapeute spécialisée dans les relations de couple, son manque d’expérience personnelle n’a aucune importance, et « de toute façon, je n’ai besoin que de moi-même pour être heureuse, et d’ailleurs tous les mecs sont des connards donc à quoi bon ? »

« Et alors ? On peut bien être pêcheur sans être un poisson, non ? Bah moi c’est pareil, j’aide les couples mais je n’ai jamais eu quelqu’un qui me tenait la main au cinéma en me chuchotant qu’il m’aime », explique le Dr. De Beaufort en insistant qu’elle ne ressent « aucun besoin de me caser » et que son manque d’expérience ne représente pas un obstacle dans son travail.

« C’est vrai que maintenant qu’on sait ça, on comprend un peu mieux pourquoi elle nous a dit qu’on ne s’engueulait pas assez et que je devais interdire mon mari de passer du temps avec ses amis », raconte Laure, qui consulte le Dr. De Beaufort depuis plusieurs semaines et commençait à développer des doutes sur ses compétences.

« Je sais que je suis compétente et ça me va très bien comme ça, même si je n’ai jamais eu quelqu’un qui m’acceptait complètement pour qui je suis sans aucune condition, que je n’ai jamais eu un homme qui a voulu rester ne serait-ce que pour le petit-déjeûner, et que je n’ai jamais eu quelqu’un qui me tenait dans ses bras pour que je me sente en sécurité », a ajouté le Dr. De Beaufort en dissimulant ses larmes.

Quelques jours après s’être confiée à nous, Annabelle de Beaufort aurait perdu sa licence de thérapeute pour avoir contacté un de ses patients en lui suppliant de quitter sa femme pour être avec elle.

