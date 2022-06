Couple : Quelle est la tendance du moment qu’on appelle “la communication” ?

Les meilleurs couples en font constamment l’éloge. Les couples divorcés prétendent que leur mariage s’est écroulé à cause de son absence. Pourtant, d’après notre experte, « c’est vraiment chiant, donc bon, voilà quoi. »

« La communication, dans le couple, c’est simplement le fait d’exprimer ses émotions de manière calme et avec une vraie écoute, sans être passif-agressif ou rancunier », explique la Dr. Sylvie Asya, une thérapeute de couple qui a vraiment heurté nos sentiments, donc on n’a même plus trop envie de l’écouter parler, mais on va continuer parce qu’on a promis d’en faire un article (au contraire d’elle, on tient nos promesses). “Il s’agit surtout de ne pas renflouer ses émotions, car il est crucial d’exprimer ce qui ne va pas plutôt que de développer une animosité envers votre partenaire”, poursuit-elle, comme si on en avait quelque chose à faire alors que de toute façon, elle ne nous écoute jamais.

Selon les experts, la communication est une des choses les plus importantes pour le bon fonctionnement d’un couple, et il s’agit de quelque chose qui existait déjà bien avant la génération TikTok sans que nous nous en rendions compte. « Cette tendance n’est pas juste réservée à la génération Z et aux millenials ! Par exemple, même mon propre mari, qui a 56 ans, m’a dit l’autre jour que nous devrions ‘davantage travailler sur notre communication’ », raconte la docteure Asya. Naturellement, je l’ai envoyé se faire voir. »