Parcoursup ajoute Pôle Emploi à ses propositions d’orientations

« Des problèmes modernes requièrent des solutions modernes » a expliqué Jean-Francis Richemont, directeur d’exploitation de la commission d’étude ministérielle de Parcoursup. « Désormais, chaque élève recevra en sus de ses propositions l’adresse de l’antenne Pôle Emploi a plus proche de chez lui » . Seront ajoutés en outre un lien vers Google Map afin qu’il puisse reconnaître le trajet et quels moyens de transports emprunter. « De manière qu’il n’y ait plus aucune excuse du genre ‘mais je sais pas où qu’il est mon Pôle Emploi’ » explique Jean-Francis. De plus l’élève aura une réduction de 20% sur des services de VTC pour permettre de s’y rendre à moindre frais.

Enfin, pour achever de convaincre les plus réfractaires, une vidéo de motivation d’Elisabeth Borne personnalisée sera envoyée aux élèves. Celle-ci aura pour mission de les convaincre d’arrêter d’alourdir le système éducatif avec des orientations avec des options farfelues et sans opportunité réelle de travail et de choisir de participer à la relance de l’économie française le plus vite possible.