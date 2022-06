L’abstention détrône Jean-Jacques Goldman comme personnalité préférée des Français

Selon les chiffres publiés ce matin, l’abstention détrône le chanteur de « Elle a fait un bébé toute seule » dans le cœur des Français. « C’est vrai que cela fait des années qu’elle était dans le trio de tête, elle bataillait durement avec l’intégrité en politique et Mimi Mathy » explique un sondeur, soulignant que le chanteur est pour sa part brutalement relégué en dixième position derrière « la déroute de Manuel Valls » et « les députés En Marches éliminés aux législatives ». De son côté, le chanteur se refuse à rester les bras croisés face à ce qu’il appelle « une insulte et une injure au bon fonctionnement de la démocratie française » et a annoncé un recours judiciaire pour demander le recompte des voix. « Il y a eu clairement de très nombreuses irrégularités dans ce scrutin » commente un des avocats de Jean-Jacques Goldman qui pointe du doigt « une importante abstention », laissant la porte ouverte à un possible conflit d’intérêt.