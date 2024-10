Pascal Praud affirme que la tempête Kirk vient voler le travail des tempêtes françaises

“Pardon, mais quand j’étais enfant, les tempêtes elles étaient Françaises, et ça convenait à tout le monde ! Je ne vois pas pourquoi on fait venir des tempêtes de l’étranger, alors qu’on sait parfaitement faire ça chez nous !” s’est exprimé Pascal Praud lors de son édito du jour sur CNews. Il a poursuivi : “Je connais des tempêtes françaises qui n’ont même plus le droit de dévaster les petits villages de nos pays, parce qu’ils sont réservés aux tempêtes venues de l’étranger ! Non mais on marche sur la tête”

La politique laxiste du gouvernement en cause ?

Les éditorialistes de l’heure des pros, d’accord avec l’animateur star, ont surenchéri “Hier, on faisait venir les plombiers polonais, aujourd’hui les tempêtes africaines, demain c’est quoi ? On va avoir le soleil du Maghreb qui va venir nous réchauffer à la place du soleil Français sous prétexte d’égalité ? Au final, c’est toujours les Français qui sont lésés ?”.

Pascal Praud a marqué son étonnement double face à cette tempête “Déjà, j’ai du mal à comprendre pourquoi il y a des tempêtes aujourd’hui, alors que soi-disant, il y a le réchauffement climatique ! On devrait tous être en train de brûler dans un désert non ?” provoquant ainsi l’hilarité de ses petits camarades.

Image par WikiImages de Pixabay