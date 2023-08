Elle le quitte après avoir regardé à l’intérieur de ses Air Pods

C’est la fin brutale d’une histoire d’amour de 6 ans qu’a vécu Malo, en pleine lune de miel, lorsque sa copine Valérie a regardé dans l’intérieur de ses AirPods : « Ça partait d’une bonne intention ! s’exclame le désormais célibataire. On était à la plage et elle avait envie d’écouter un peu de musique. J’ai gracieusement proposé mes écouteurs sans fil… Quelle erreur… » soupire Malo, le regard empreint de nostalgie.

« Je commençais à m’endormir sur ma serviette… quand je l’ai entendu hurler. J’ai sursauté, j’ai cru qu’elle se faisait agresser, mais non, elle était simplement bouche bée devant mes AirPods. Elle s’est mise à pleurer, à vomir, à convulser puis a fini par tomber dans les pommes. Les secours ont diagnostiqué une insolation. Pff… tu parles » sanglote le jeune homme désormais divorcé et célibaitaire.

A son réveil à l’hôpital, Valérie annonce à Malo qu’elle souhaite divorcer : « Alors qu’on s’était dit oui 10 jours avant ! Elle n’a eu aucune émotion. Allongée sur son lit médicalisé, elle m’a montré mes AirPods et demandé de regarder à l’intérieur. Et je dois dire que ça ressemblait à l’intérieur d’une ruche. On aurait dit un pot vide de beurre de cacahuète. Un bol avec un fond de vinaigrette. Enfin vous voyez quoi… Je savais que j’aurais dû emmener des coton-tige en vacances ! Ça m’apprendra… » termine Malo, la gorge nouée, avant de nous montrer l’intérieur de ses AirPods, propres et sans aucune trace. Un nouvel homme était né.