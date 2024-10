Les Français estiment que Bruno Retailleau n’est pas une chance pour la France

Interrogés lors d’un micro-trottoir, 98% des Français ont déclaré que Bruno Retailleau n’était pas une chance pour la France. Spontanément, les personnes interrogées ont proposé des qualificatifs alternatifs pour le nouveau ministre de l’intérieur : 24% ont déclaré qu’il était “un cor au pied” pour la France, 17% que c’était “une diarrhée explosive pour la France”, et 4% ont dit que c’était encore moins une chance pour la France que d’avoir Hugo Lloris dans une séance de tirs au but.

Pour aller plus loin, une étude a été réalisée pour savoir ce que les Français considéraient comme des “choses étant une chance pour la France”. De cette étude est ressorti un classement largement dominé par “le fromage”. Bruno Retailleau se retrouve dans les profondeurs du classement, très loin derrière les pics à pigeon sur les fenêtres. L’ancien président du Puy du Fou se retrouve à la 17403e place, entre la listeria et Emile Louis…

“Les ministres, quand il y en a un ça vont… C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes…”

“Si on commence à accueillir tout le monde au gouvernement, on ne s’en sort pas !. Si, dès qu’on a un politique un peu perdu, qui n’a pas vraiment de travail, on lui propose un poste de ministre qu’on paie avec nos impôts, on ne va pas s’en sortir !” a déclaré un des Français interrogés. Il poursuit : “On ne dit pas que tous les ministres sont mauvais, mais dès qu’il y a une affaire qui sort, une fraude qui est révélée, c’est quand même toujours un ministre le coupable !”.