Fact-check : Michel Barnier va-t-il vraiment jouer l’amant d’Emily In Paris dans la saison 5 ?

Renseignements pris, rien ne porte à croire en réalité que Michel Barnier jouerait un “love interest” d’Emily dans un futur proche. Alors que certains internautes avançaient qu’Emily et le Premier Ministre vivraient une “folle passion” “une idylle envoûtante” qui “chamboulerait complètement la vie sexuelle d’Emily” avec plusieurs scènes de nue à la clé, Netflix a démenti complètement la rumeur sur son compte X.

En revanche, toujours selon la plateforme américaine, il n’est pas exclu que Michel Barnier fasse une apparition prochainement pour rappeler à Emily l’importance de la valeur travail, l’encourager à investir et entreprendre en France et plus généralement pour l’appeler à voter pour une personnalité issue de LR en 2027. Il pourrait également jouer un rôle clé en aidant la protagoniste à renouveler son visa et ainsi justifier le tournage d’une éventuelle saison 6.