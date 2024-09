Pour « ne pas oublier la gauche », Michel Barnier nomme Lucie Castets au « ministère des Bolas »

“Il y a eu, c’est vrai, une élection où le NFP est arrivé en tête, personne ne peut le nier” a déclaré ce matin le premier ministre Michel Barnier lors d’une conférence de presse. “Voici pourquoi, par respect pour la gauche, j’ai décidé personnellement de nommer Lucie Castets “ministre des Bolas”. Cette responsabilité primordiale ira même plus loin puisque j’ai décidé de lui confier également le ministère de la slackline et du bâton de pluie, ainsi que la programmation de la fête de l’Huma 2025.” ,a-t-il ajouté sous les applaudissements nourris des journalistes.

Pour montrer son attachement à la gauche et aux valeurs démocratiques, Michel Barnier a également dévoilé d’autres mesures chargées de faire un pas vers les électeurs de gauche. Tout d’abord, chaque ministre nommé par ses soins devra commencer ses interventions dans l’Assemblée en soufflant dans un didgeridoo ou en donnant un coup sec sur un djembé en peau de chèvre. La sonnerie marquant le début des débats dans l’hémicycle sera remplacée par le titre “Je veux” de la chanteuse Zaz. Enfin, les règles vestimentaires seront elles aussi allégées puisque les prochaines lois anti-immigration et anti-avortement pourront à titre exceptionnel être votées en Sarouel ou en baskets Veja.

De son côté, Emmanuel Macron a salué la proposition qu’il qualifie « d’exemplaire » et de résolument « moderne ». « Les Français aiment bien critiquer mais on ne pourra pas dire que je n’ai pas pris en compte le sens de l’élection » a-t-il déclaré ce lundi en arborant un T-Shirt Che Guevara et un pantalon harem à cordons.