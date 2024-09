Michel Barnier souhaite nommer Ségolène Royal au self de Matignon

“Ségolène a toutes les qualités requises pour le poste : un excellent relationnel, une approche holistique de la cuisine et elle maîtrise comme personne la cuisson des calamars à la plancha” témoigne une source proche du Premier ministre. “Bien sûr en acceptant ce poste elle ne va pas se faire que des amis mais tout porte à croire qu’elle répondra présente, par amour pour son pays.”

Une nomination qui mettrait un terme aux incessantes rumeurs qui circulent depuis deux semaines. “Plusieurs noms ont été évoqués tels que ceux de Manuel Valls, Jacques Cheminade ou François Bayrou mais ce sont des profils davantage taillés pour le self de Beauvau ou le restaurant d’entreprise de Bercy. Et pour un poste de cette envergure un profil de femme nous semblait nettement plus moderne.”

Concernant les mesures de Ségolène Royal rien n’est encore sûr mais les experts spéculent sur un menu en rupture avec ceux de ses prédécesseurs, entre modernité et tradition : “suprême de volaille, polenta cabillaud et lapins moutarde pommes dauphine en début de semaine, et davantage de prises de risque à l’approche du week-end avec une journée moussaka le jeudi et des ateliers pizzas à faire soi-même le vendredi.”