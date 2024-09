Un député RN surpris en train de faire son travail

Coup de tonnerre au Rassemblement National après la publication d’une enquête affirmant que Thierry Drouard, député RN dans l’Hérault, se serait présenté de façon régulière à l’Assemblée Nationale pour y travailler. Plus étonnant, il aurait même déposé des propositions de lois et proposé des amendements pour faire évoluer certains textes, du jamais vu jusqu’alors.

“Il s’agit d’une tentative de déstabilisation grossière” affirme Jordan Bardella, président du parti, lui-même actuellement empêtré dans une affaire d’emploi fictif et de documents falsifiés.

Et pourtant, l’enquête est formelle. En sept ans d’exercice, le député n’a pas été soupçonné une seule fois d’occuper un emploi fictif et, plus troublant encore, pas un seul dérapage raciste ou xénophobe. “Les faits sont graves, concède Marine le Pen. Nous allons mener notre enquête en interne et s’ils sont avérés, il va sans dire que cette personne sera écartée sur le champ”.

Le problème est pris au sérieux par les responsables du RN. Même s’il s’agirait d’un cas isolé, des “purges” auraient déjà commencé au sein du parti, visant toutes les membres n’ayant jamais détourné d’argent public, déposé de saucisson au rayon halal d’un supermarché ou tagué de croix gammée sur une porte de synagogue.