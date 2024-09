Michel Barnier : « Je représenterai tous les citoyens, qu’ils soient LR, Renaissance ou RN »

Lors d’une conférence de presse, le nouveau Premier ministre Michel Barnier s’est élevé contre les rumeurs faisant de lui un homme uniquement tourné vers la droite. « Je représenterai tous les citoyens, qu’ils soient LR, Renaissance ou RN » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Je représenterai également ceux qui ont plébiscité des petits partis. Je n’oublierai personne, ni ceux qui ont voté MoDem ni ceux qui ont voté Horizons ». Puis de conclure sur ce sujet : « Enfin, je n’oublierai ni les gens d’en haut qui font tourner le pays ni ceux d’en bas qui le font couler. Ni les millionnaires qui créent des emplois ni les assistés qui vivent des aides et du travail des autres. »

L’ouverture comme horizon

Il a affirmé également « continuer à travailler à la formation de (s)on gouvernement », précisant : « je veux une équipe avec des ministres de tout bord, avec un spectre le plus large possible allant de l’extrême droite à l’extrême centre, une équipe comprenant aussi bien des libéraux que des conservateurs ou des défenseurs acharnés de la mondialisation. » A gauche, c’est peu dire que ces annonces n’ont convaincu personne. Furieux, Jean-Luc Mélenchon a déclaré : « Une telle fermeture d’esprit est intolérable. Il est plus que temps que je prenne le pouvoir pour rassembler enfin tous les Français, qu’ils soient de gauche ou d’extrême gauche. »