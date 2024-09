Michel Barnier se dit “ouvert” à intégrer des ministres de gauche “à condition qu’ils soient de droite”

Le Premier ministre Michel Barnier a surpris son monde en annonçant qu’il ne ne fermait pas la porte à des ministres de gauche dans son prochain gouvernement : « Nous aurons besoin de tout le monde ! Enfin sauf du NFP, bien entendu. Je n’ai plus les chiffres en tête, mais leur score aux dernières législatives les rend inaudibles. La gauche ? Pourquoi pas prendre des ministres de gauche oui, mais à une condition : qu’ils soient de droite ! »

Une déclaration qui a fait réagir l’éditorialiste Jean-Michel Aphatie sur le plateau de Quotidien : « Personne ne s’attendait à ce que le premier ministre dégaine aussi vite un gouvernement ! On était prêt à de nouveau attendre 50 jours ! Franchement entre ça et l’annonce d’un ministère de l’immigration, ce Michel Barnier, il démarre à toute vitesse, on sent qu’il est motivé pour droitiser le pays… avec l’aide de la gauche ! Belle preuve d’ouverture ! »

Un conseiller de Matignon semble douter de l’effet d’annonce de ce futur gouvernement : « Pour l’instant on parle de Pécresse, Bellamy, Retailleau, Genevard et Buffet. On sait que c’est décevant. On dirait le mercato du PSG ! ». Quand on lui demande si Michel Barnier va vraiment choisir des ministres de gauche, sa réponse est sans appel : « Pour l’instant le seul qui est d’accord pour travailler avec nous c’est Manuel Valls. Il est d’ores et déjà dans notre équipe. D’ailleurs… Manuel, un café, et que ça saute ! »