Bruno Retailleau souhaite limiter les flux d’oiseaux migrateurs

“Les oiseaux migrateurs ne sont pas une chance pour la France”. Par ces mots forts, le Ministre de l’Intérieur assume sa volonté de mener une politique migratoire plus ferme, y compris pour les migrants à plumes. Pour justifier ce durcissement, Bruno Retailleau parle de “fausse générosité” à l’égard d’oiseaux étrangers toujours plus nombreux, parmi lesquels “certains individus parfois dangereux”. Une allusion à peine voilée à la “mafia des cygnes” comme il les nomme, accusés d’être à l’origine de nombreuses attaques dans nos parcs et au bord de nos lacs, chaque année.

Pour lutter contre l’immigration illégale, le gouvernement prévoit d’installer des épouvantails à l’effigie d’Éric Zemmour tout le long de la Méditerranée, ainsi que des effaroucheurs sonores à ultrason. “L’heure étant aux économies budgétaires, les dispositifs seront remplacés par des best-of de Vianney diffusés en boucle”, explique le ministre.

Bruno Retailleau a aussi révélé son plan pour augmenter le nombre d’expulsions des oiseaux faisant l’objet d’une OQTF : “Les profils les plus dangereux seront directement renvoyés dans leur pays d’origine. Quand ce n’est pas possible, ils seront mis hors d’état de nuire dans des zones reculées de la population, comme la Lozère”.

Prochaine étape : l’instauration de quotas d’oiseaux migrateurs, avec un durcissement des conditions d’entrée sur le territoire. Selon nos sources, le gouvernement se réservera le droit de renvoyer en Afrique tous les oiseaux surpris en train de voler en direction de la Mecque.