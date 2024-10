Fact-check : Michel Barnier a-t-il vraiment enregistré Marine Le Pen dans son répertoire sous le nom “ma vie” ?

S’il s’avère que Marine Le Pen est bien enregistrée dans le répertoire téléphonique de Michel Barnier et qu’elle figure même dans le “speed dial” du Premier ministre, celui-ci ne l’aurait pas surnommé “ma vie” mais simplement “Marine <3” afin de la différencier de ses homologues, un surnom nettement plus sobre que “ma vie” “Elle” ou “Choubidoubidou” comme le laissaient entendre certains détracteurs.

Pourtant la cheffe du RN occupe une place bien importante pour le Premier Ministre puisque celui-ci lui aurait attribué une sonnerie personnalisée – “I will always love you” de Whitney Houston – et aurait même renseigné ses coordonnées comme personne à contacter en cas d’urgence pendant la visite médicale à Matignon précédant sa prise de fonction.

Du côté de Marine Le Pen, en revanche, aucun surnom affectueux n’aurait été attribué au Premier Ministre, celle-ci l’ayant simplement baptisé “le vieux qui va bientôt partir” dans son répertoire.