Liban – La France demande aux Casques bleus de mettre un deuxième casque

“Il est inacceptable de s’attaquer aux troupes de l’ONU” a déclaré ce matin le ministre de la Défense Sébastien Lecornu, les yeux brillants sous le coup de l’émotion. “Voilà pourquoi nous demandons solennellement à tous les Casques bleus déployés dans le sud du Liban de faire preuve d’une extrême prudence en ajoutant un casque supplémentaire par-dessus leur casque bleu” a-t-il poursuivi, avant de se poser deux casques de chantier sur la tête pour montrer l’exemple. “En plus de limiter considérablement les dégâts, ce deuxième casque pourra être couplé à un troisième, quatrième voire cinquième jusqu’à obtenir une pile compacte garantissant la sécurité du soldat situé juste en-dessous” a-t-il conclu, rassurant, avant de quitter la salle avec une pile de 20 casques en équilibre sur le crâne.

En parallèle de ces recommandations, et pour protéger encore plus efficacement les soldats de l’ONU, la France parachutera également à chaque Casque-bleu un kit de survie composé d’une pancarte en carton comportant l’inscription “Pouce !” en hébreux, de deux genouillères, coudières et protèges-tibias bleus, ainsi qu’un déguisement de Benjamin Netanyahu pour maximiser les chances d’être épargnés par les tirs.

Des mesures qui, selon les experts, devraient augmenter d’au moins 40% les chances de survie des Casques bleus face aux forces israéliennes. De leur côté, ces dernières ont déclaré ne pas être contre le maintien des forces de l’ONU dans le sud du Liban, à condition qu’elles troquent leur traditionnel casque bleu contre un casque blanc comportant des bandes rouges circulaires avec un rond au centre afin de “permettre aux missiles de les différencier plus facilement”.