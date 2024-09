Benjamin Netanyahou demande aux civils libanais de s’éloigner des sites abritant des civils

Au quatrième jour des bombardements sur le sud du Liban, Benjamin Netanyahou s’est exprimé pour demander aux populations civiles de se mettre à l’abri au plus vite en quittant les infrastructures pouvant abriter des populations civiles. « Constatant l’augmentation du nombre de pertes civiles, il est évident que toute personne se trouvant à proximité d’un civil ou d’un site pouvant abriter des civils n’est pas en sécurité au Liban » a déclaré le président à la télévision israélienne.

Benjamin Netanyahou recommande aux civils libanais se trouvant dans les zones de bombardements de se mettre en sécurité en se plaçant dans un endroit dégagé et en agitant les bras ou un objet lumineux pour se signaler et montrer qu’ils ne représentent aucune menace pour la sécurité d’Israël. L’armée israélienne a d’ailleurs indiqué avoir délimité une zone humanitaire de plusieurs mètres carrés près de Beyrouth pour permettre aux populations civiles de se mettre en sécurité dans les plus brefs délais.

Réuni en urgence ce mercredi à New York à la demande de la France, le conseil de sécurité de l’ONU a lui aussi demandé aux Libanais d’éviter au maximum les pertes civiles en cessant immédiatement de se trouver délibérément dans des sites visés par les bombardements israéliens.