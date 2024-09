La France demande solennellement à Israël de bombarder le Liban plus discrètement

« La situation n’est plus acceptable » assène Jean-Noël Firelli, diplomate spécialiste du Liban. « La France a toujours été l’allié du Liban, et c’est avec la plus grande fermeté que nous demandons aujourd’hui au premier ministre israélien de bombarder le pays dans la plus grande discrétion. La nuit par exemple, ou avec des drones. Des solutions existent, alors pourquoi s’en priver ? Nous sommes même prêts à fournir Israël en silencieux s’ils en ont besoin ».

La réponse d’Israël ne s’est pas faite attendre et le ministre de la guerre a déclaré qu’ « Israël a le droit de se défendre » ce qui a été immédiatement accepté par la totalité des membres de la délégation française, qui ont dû répéter 200 fois « Israël a le droit de se défendre » en se flagellant à l’aide d’un fouet clouté, pour punir leur outrecuidance.

La situation reste donc tendue en attendant de trouver un cessez-le-feu, mais tous les espoirs restent permis car Emmanuel Macron a bâti sa réputation dans le fait de pouvoir arrêter les guerres injustes, comme il l’a fait en Ukraine l’année passée.