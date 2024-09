Exclusif – Selon Météo-France, le froid du mois de septembre était dû à l’arrivée d’air froid

Plusieurs experts de Météo France interrogés par Le Parisien ont expliqué que « le ressenti de fraîcheur » des Français au début du mois de septembre avait pour origine « une arrivée d’air froid par le Nord qui crée cette impression de froid. »

Ils ont ajouté que ce froid n’était « sans doute pas étranger à la disparition de la chaleur conjuguée à une présence moindre du soleil ». Cela pourrait expliquer selon eux la baisse des températures, bien qu’il faille « se garder de tirer des conclusions trop hâtives car la baisse moyenne des températures en début de mois pourrait aussi s’expliquer par une baisse du thermomètre. »

Éviter les prédictions

Les experts ont toutefois averti que ces températures relativement basses ont déjà remonté et que « quoi qu’il en soit, cela ne présage en rien de la suite. » Puis de préciser : « Il peut très bien se remettre à faire chaud, notamment en cas d’arrivée d’air chaud, voire à pleuvoir à cause d’une précipitation d’eau atmosphérique sous forme de gouttes liquides ». Cette séquence n’est pas sans rappeler les épisodes de grêle des 11 et 12 juillet derniers essentiellement provoqués par la formation de grêlons.