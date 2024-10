Écologie – Israël s’engage à réduire de 80% le taux de plastique dans ses bombes

“Cette guerre a déjà causé beaucoup trop de dégâts” a déclaré ce mercredi matin Benjamin Netanyahu lors d’une conférence de presse. “Voilà pourquoi, je m’engage à ce qu’à partir d’aujourd’hui, chaque missile tiré sur la Palestine ou le Liban contienne moins de 20% de plastique !” a-t-il ajouté triomphant en frappant du poing sur la table. Une décision historique qui a laissé le leader israélien visiblement ému : “Nous n’avons qu’une seule planète, une seule… Et quand je regarde Gaza, je me dis qu’il est important de se demander quel état nous allons laisser à nos enfants israéliens.”

Le premier ministre a par ailleurs précisé que “chaque petit geste compte”, avant de dévoiler plusieurs autres mesures écologiques bientôt adoptées par l’armée de Tsahal. Tout d’abord, l’ajout de graines de fleurs dans les missiles visant à remplacer progressivement les bâtiments en dur de Beyrouth par des pâquerettes, des tulipes ou encore des coquelicots. De plus, les tanks “Merkava”, lourds, destructeurs et polluants seront remplacés par des tanks “Tov Litba”, lourds, destructeurs et à énergie solaire. Enfin, Benjamin Netanyahu a dévoilé son objectif de faire baisser drastiquement les émissions de CO2 dans les pays arabes en permettant à chaque habitant d’arrêter de respirer.

L’ONU, de son côté, a salué Israël pour ces “petits efforts historiques” tout en félicitant également au passage Gaza pour son concept novateur et écologique de ville 100% biodégradable.