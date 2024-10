Insolite – Il ne boit pas d’alcool et personne ne lui fait la remarque

Le Gorafi : Comment s’est passée la soirée ?

Thomas : Au début c’était assez bizarre. Je pensais qu’on me faisait un prank (une blague NDLR), et que les gens allaient forcément m’emmerder à un moment ou un autre. Mais non, j’ai pu commander un coca zéro, une ginger beer, puis un perrier, puis un virgin mojito, sans qu’on ne me fasse aucune remarque, aucune critique. J’ai donc pu passer une bonne soirée avec mes amis sans avoir à me justifier. Je n’en reviens toujours pas.

Le Gorafi : Il n’y a donc pas eu d’interrogatoire en règle sur les raisons de votre sobriété ?

Thomas : Même pas ! J’ai pu parler de plein de trucs : de l’actu, mes problèmes au bureau, les derniers coups de cœur au ciné, mon couple, on a lancé des débats, bref, j’ai vraiment pu parler d’autre chose que de ma sobriété. C’était génial. Les gens étaient bienveillants et n’ont pas cherché à me prouver que leur mode de vie était meilleur que le mien.

Le Gorafi : Et le retour à la réalité ?

Thomas : Oui là ça a été très dur. J’appréhendais un peu, et ça n’a pas loupé. Après le boulot, on est allés boire un verre avec des collègues, et ça a repris direct : « Allez prends une pinte ! », « Pourquoi tu bois pas ? », « Tu gâches l’ambiance »… J’ai compris que ce que j’ai vécu la dernière fois à l’anniv’ de Raph’, était vraiment exceptionnel. Une petite bulle de bonheur, un truc qu’on ne vit qu’une fois dans la vie d’un sobre en France. J’ai déjà beaucoup de chance de l’avoir vécu.

Le Gorafi : Merci Thomas pour votre précieux témoignage.