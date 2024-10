USA – Depuis le 1er Octobre, les tueries de masse sont interdites dans les lieux publics

Voilà une mesure qui risque de changer la vie des américains. À partir du 1er Octobre, les fusillades par armes lourdes doivent impérativement avoir lieu à l’extérieur des universités, bowlings et autres restaurants au risque de devoir payer une amende forfaitaire de 135 dollars. Exception néanmoins : il est toujours permis de réaliser des tueries de masse à l’intérieur des bibliothèques à condition toutefois de mettre un silencieux.

Une décision controversée qui a fait réagir les membres de la LDDAP, la “Ligue de Défense du Droit à Abattre son Prochain” qui qualifient la décision de “liberticide” et “contraire au 6ème amendement” : “Chaque citoyen américain possède le droit d’abattre de sang froid à l’arme de guerre des innocents pour défendre son droit d’abattre de sang froid à l’arme de guerre des innocents”

Du côté des démocrates, la décision a été qualifiée “d’Historique” et « d’indispensable ». En effet, d’après un sondage, à la question : “Qu’est-ce qui vous agace le plus au restaurant ?” : “L’attente” arrive en troisième position, juste derrière “Découvrir que son plat est froid” et “Se prendre 70 balles de Beretta dans le bide”. “Il était temps que le gouvernement mette son nez dans ces histoires” nous confie Katy, 27 ans, assise à l’intérieur du bar à donut le “Choleste’roll”. “Je ne connais rien de plus désagréable que d’aller au restaurant et de se retrouver assis juste à côté d’une tuerie de masse !” poursuit-elle. “Le bruit, l’odeur, les mouvements de foule…C’était vraiment à vous dégoûter de sortir boire un verre !”

En parallèle, le gouvernement américain a dévoilé plusieurs autres mesures chargées de lutter contre les dérives des armes lourdes : augmenter de 13 dollars le prix de chaque arme à feu, interdire les tueries de masse aux moins de 21 ans, ou encore ajouter des messages de prévention sur chaque fusil d’assaut tels que “Tirer tue” ou encore “Utiliser des armes de guerre nuit gravement à la santé de votre entourage”.

Des mesures qui semblent d’ores et déjà porter leurs fruits puisque les américains se tournent désormais en nombre vers des lieux privés, à l’image de Kevin, 14 ans, qui a attendu sa fête d’anniversaire organisée chez lui pour tuer quatre de ses camarades de classe. Un exemple pour la jeunesse qui lui a valu les félicitations chaleureuses du président Joe Biden.