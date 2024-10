Une étude révèle que demander 2 fois de suite “Tu connais pas ça ???” fait de vous un être détestable

“Tu connais pas One Piece ??? Quoi, sérieux, tu connais pas One Piece ???? Attends, tu déconnes ou t’es sérieux là ???” est un des exemples qui a été utilisé par deux chercheurs du CNRS qui ont mené cette étude conjointe. Sur les 100 sujets confrontés à la personne qui leur disait ça, 17% ont répondu juste “Bah non”, 28% ont répondu “Bah tu connais tout ce qui existe toi peut-être pauvre con ?” et les 65% restants l’ont directement giflé.

“On a évidemment testé avec d’autres exemples bien sûr : la série Twin Peaks, le groupe Gojira, ou l’humoriste Haroun… et la réponse a toujours été la même au moment de qualifier l’individu : détestable” nous confie un des chercheurs. Selon le chercheur, ce qui agace le plus chez eux est : “en 1 : le petit ton méprisant, en 2 : la façon de faire semblant de pas avoir entendu la première fois, et en 3 leur petite gueule de m… de c…” a-t-il déclaré, le poing serré.

Au 12e rang sur l’échelle de “détestabilité”

Bien que ces personnes soient méprisables au plus haut point il y a pire selon une échelle de détestabilité mise au point par les chercheurs. Devant eux, on retrouve par exemple les personnes qui ne font jamais rien mais qui disent “ah ouais ? Moi j’aurais pas fait comme ça… ” pendant que vous êtes en train de leur rendre service, ou encore ceux qui disent “T’as pris ton après-midi ?” quand vous partez à 17h50 du bureau.