Autocensure – D’après une étude…Non rien

C’est une étude surprenante sur l’autocensure qui a été menée pendant près de 6 ans par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Après des années de travail acharné, les résultats sont absolument vertigineux. “Nous avons été stupéfaits de découvrir qu’en réalité l’autocensure était…euh…ouais non, oubliez ce que je viens de dire, c’est pas très important” nous confie le Dr Martin Langlois en charge du projet. Même son de cloche du côté du professeur Ernest Rigot. “Il y aura un avant et un après cette étude. C’est tout bonnement hallucinant. Nous avons découvert ni plus ni moins que…hum…je… excusez moi je dois aller acheter des croissants”. Tout comme l’analyste réputé Fernand Lutty qui a encore bien du mal à se remettre de cette découverte : “L’autocensure est le mal de notre siècle. Et bien figurez vous que pour le combattre il suffirait simplement de… de… ouais non mais laissez tomber j’allais dire une connerie”.

Pour mettre cette analyse en perspective, un sondage a également été mené auprès d’un panel représentatif de 20 000 personnes. À la question “Pensez-vous, qu’il y a de plus en plus d’autocensure ?” 44% ont choisi ne pas se prononcer, 39% d’esquiver la question, quant aux 17% restants ils ont choisi spontanément de se planter un katana dans le ventre en hurlant “SEPPUKU !”.

Ce n’est pas la première fois qu’une étude du CNRS apporte un nouvel éclairage sur la question puisqu’en 2017, une étude sur la censure avait conclu que ***** *** ********* *** ***** *** ** ********, mais également que ***** * **** * **** ** ******* *** ****** ** ******** tout en s’attendant néanmoins à un ********** *** * **** * ***** **** *’**** d’ici 20**.