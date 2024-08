1/ Vomir l’intégralité de ses organes dans son coude

Les symptômes de la variole du singe sont nombreux et retors : légère fièvre, petite toux sèche, vomir l’intégralité de ses organes, achats de places pour le dernier spectacle d’Inès Reg… Terrifiant ! Si vous êtes contaminé, protégez vos proches en prenant soin de vomir un à un vos boyaux dans votre coude afin d’éviter toute transmission. Vous pouvez également porter un masque sur le visage ce qui vous permettra d’éternuer d’un seul coup vos deux reins PILE sous votre menton, vous faisant ainsi immédiatement ressembler à une grosse dinde. Fou rire garantis !

2/ Manger son singe bien cuit

Le bonobo melba est un petit plat succulent très prisé des juilletistes et des anglo-saxons. Faites attention à toujours faire cuire deux fois votre cuisse de primate avant de la déguster. En effet, selon les experts, le virus ne supporterait pas des températures supérieures à 1 degré. Voilà d’ailleurs pourquoi on ne retrouve aucun cas de variole du singe sur le Soleil. Protégez-vos enfants : brûlez-les.

3/ Ne pas prendre Donkey Kong à Mario Kart

Le cas le plus violent de variole du singe a été recensé le 19 août dernier en Suède après qu’Anton Sberg, un étudiant de 22 ans, a choisi Donkey Kong pour remporter la coupe banane sur Mario Kart 8. Grossière erreur puisque selon ses proches, il aurait en quelques minutes perdu ses cheveux, ses molaires et la course. Il aurait ensuite poussé des cris de gibon pendant 48 heures avant de jeter plusieurs dizaines de tonneaux sur des plombiers du haut d’un échafaudage. Privilégiez plutôt Toadette, Birdo ou Jean-Pierre Raffarin qui sont des personnages beaucoup moins contagieux et tout aussi attachants.

4/ Éviter les zones bondées

Le virus se transmet essentiellement par contact (poignées de main, postillons, ratonnades…). Privilégiez par conséquent les zones avec le moins de formes de vie possibles comme le cosmos, la ligne 3 Bis ou l’Assemblée nationale.

5/ Désinfecter méticuleusement chaque surface

Lorsque le virus se trouve sur une surface métallique, il peut survivre entre 3 et 12 heures. N’hésitez donc pas à bien nettoyer vos balles de révolver avant de jouer à la roulette russe. Ça peut être dangereux.