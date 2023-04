Une étude sur la taille du pénis démontre que vous allez cliquer sur cet article

S’agit-il de la découverte scientifique la plus importante de ces dernières années ? A en croire les résultats de cette étude, la taille du pénis est quelque chose dont on se soucie tous. Une découverte qui chamboule complètement l’idée selon laquelle « le plus important, c’est comment on l’utilise. »

« On ne s’attendait pas à quoi que ce soit d’intéressant quand on a lancé cette étude, donc laissez-moi vous dire qu’on était tous choqués d’apprendre que tout le monde s’intéressait à la taille du pénis », explique Dr Lydia Bouhon. « Si vous êtes un homme, il se trouve que vous êtes condamné à aller sur Google pour chercher ‘pénis taille normale’ au moins une fois par semaine », poursuit-elle avant de nous donner quelques conseils : « Heureusement, nous pouvons en tirer des leçons. Si vous êtes un homme, il est impératif de ne jamais vous retrouver dans un vestiaire avec d’autres hommes de peur de vous comparer aux autres, et bien-sûr, ne regardez jamais sur le côté lorsque vous êtes à l’urinoir. »

Mais ces résultats s’appliquent-ils uniquements aux hommes ? A en croire Dr Lydia Bouhon, pas du tout.

« Nous avons découvert que cette idée selon laquelle les femmes n’accordent aucune importance à la taille du pénis est catégoriquement fausse », explique le Dr Bouhon, dont le petit ami est en train d’avoir une crise d’anxiété après avoir lu son témoignage.

En effet, au moment où vous lisez ceci, des milliers de femmes ont déjà cliqué sur cet article en espérant découvrir si la taille du pénis de leur partenaire est acceptable.



L’étude exceptionelle a également découvert qu’après avoir lu cet article, vous allez tout de suite aller sur Google pour chercher « comment augmenter taille du pénis. »

