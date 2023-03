​Le rapport du GIEC annonce qu’il n’y aura bientôt plus assez d’arbres pour imprimer le prochain rapport du GIEC

Le dernier rapport du GIEC, qui est une synthèse des 6 derniers, a livré une nouvelle conclusion bien peu réjouissante : il n’y aura bientôt plus assez d’arbres pour imprimer le prochain rapport du GIEC. Le Président du GIEC, le coréen Hoesung Lee, se veut alarmiste : « C’est une véritable catastrophe, il n’y a plus assez de papier ! Je vous jure, lisez notre rapport. Il est encore plus triste qu’un texto de rupture ou une interview de Michel Houellebecq, on est en larmes dès la deuxième ligne ! »

En effet, le rapport rappelle que la Terre s’est réchauffée de 1,1°C, que le niveau de la mer s’est élevé de 20 centimètres et, surtout, que les mesures mises en place aujourd’hui sont inefficaces: « Pour espérer sauver la planète, il faudrait tout arrêter. On se reconfine et on ressort… bah on ne ressort pas, on arrête. Et peut-être qu’au bout de 100 ans on aurait inversé la tendance. On va tous mourir !! » lâche alors M. Lee en sursautant et en hurlant cette même phrase à travers la fenêtre de son bureau.

Une fois calmé, le Président du GIEC retrouve un semblant de positivité : « Quant au problème du papier qui sera bientôt insuffisant pour imprimer notre rapport, il reste encore une solution efficace pour ne pas vivre ça. Vous prenez l’actuel rapport et vous essayez de vous ouvrir les veines avec les pages. Une fois que c’est fait vous vous laissez partir et vous ne vivrez jamais la catastrophe climatique. D’ailleurs c’est ce que je vais faire » termine Hoesung Lee en nous raccompagnant à la sortie.