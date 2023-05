Des archéologues découvrent les Conditions Générales d’Utilisations de l’Ancien Testament

« Nous étions conscients qu’il était possible d’encore découvrir des anciens parchemins bibliques, mais il s’agit ici d’une découverte extraordinaire qui pourrait remettre en question l’histoire de la Bible jusqu’à en faire tout un documentaire sur Arte », explique David Hamidovic, spécialiste du Judaïsme ancien et des manuscrits de la Mer Morte. « On arrive à voir que, déjà à l’époque, ils avaient d’excellents avocats capables de rédiger des conditions générales d’utilisation incroyablement longues et pleines de zones floues », poursuit le doyen de la faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne. « Ce qui est particulièrement impressionnant, c’est que le parchemin est encore parfaitement lisible, probablement dû au fait que personne ne lit jamais les conditions générales d’utilisations. »

« Il y a beaucoup d’hypothèses quant à l’origine de ce texte sacré », explique Timothé Bergman, un des archéologues à l’origine de la découverte. « Certains théologiens pensent qu’il s’agit d’une fabrication païenne alors que certains sont convaincus que Moïse l’a écrit car il avait peur d’avoir des ennuis, et d’autres théologiens pensent qu’ils auraient mieux fait de choisir une carrière normale. »



Bien qu’ils soient heureux de leur découverte exceptionnelle, les archéologues ont précisé qu’ils ne liront pas le document car « c’est beaucoup trop long et ça ne sert sûrement à rien. »

