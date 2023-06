Le conseil scientifique recommande des micro-siestes de 8 heures

Les micro-siestes sont sujets à débat depuis plusieurs années et notamment quant à leur durée idéale. Le conseil scientifique a enfin tranché : “C’est bien simple, après de nombreux tests, sur de nombreux sujets, la durée idéale de la micro sieste est de 8h”, explique le porte-parole du conseil scientifique en conférence de presse”. “Pour une récupération complète et totale, on peut même l’allonger à 9h”.

Les amateurs de micro-siestes sont donc enfin fixés et la plupart d’entre eux ne cachent pas leur joie. “Je fais des micro-siestes tous les jours depuis que je travaille”, nous raconte Eric R., aficionados de la micro-sieste depuis 15 ans. “Le petit somme post dej c’est devenu un rituel pour moi, mais ce moment était gâché par le fait de ne pas savoir combien de temps je pouvais fermer les yeux. Cette nouvelle est un véritable soulagement”.

En plus d’avoir fixé la durée optimale des micro-siestes, le conseil scientifique a confirmé que la position idéale pour ces moments de repos, était couché dans un lit.

Photo : Istock