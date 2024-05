Une étude révèle que les gauchers sont plus habiles de leur main gauche

Les résultats sont édifiants : environ 100% des gauchers soumis à l’étude sont plus habiles de leur main gauche que de leur main droite. Près de 100% d’entre eux écriraient d’ailleurs exclusivement de la main gauche et auraient également tendance à saisir les objets ou à se masturber avec cette même main. Pour le sociologue Alain Maquart, les gauchers auraient « une tendance naturelle à fétichiser leur main gauche » qui pourrait s’expliquer par « un léger déplacement sur la gauche d’une cellule gliale du cortex cérébral. » Pour le chercheur en sciences du comportement Émile Pertuis, cette affirmation serait toutefois à tempérer « parce que c’est plus compliqué que ça mais j’ai pas le temps d’expliquer. »

Des résultats édifiants

Selon cette même étude, les droitiers ne sont d’ailleurs pas en reste : plus de 98% d’entre eux seraient plus habiles de leur main droite. Quant aux ambidextres, ils seraient 100% à être plutôt capables d’utiliser leurs deux mains. Il est à noter enfin que 98% des gauchers observés sont aussi plus habiles du pied gauche, un chiffre qui tombe à 97,8% chez les droitiers, ce qui semble là encore témoigner d’une énorme différence entre les deux.

Ces résultats ne sont pas sans rappeler cette étude parue en 2022 qui révélait que les enfants sont pour la plupart moins autonomes que les adultes.