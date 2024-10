Fort Boyard : Les tigres finalement remplacés par Mathilde Panot

Le fameux “Félindra : tête de tigre” ne résonnera plus dans le fameux fort de Charente-Maritime. Olivier Minne devra maintenant prononcer la phrase “Félindra : tête de Mathilde” pour déclencher la pluie de boyards caractéristique. En effet, si des associations de défense des animaux avaient demandé à ce qu’il n’y ait plus de tigres au sein du fort, une association de défense de la crédibilité télévisuelle a conspué l’arrivée des tigres en images de synthèse : “Déjà, avoir Willy Rovelli et Cyril Féraud dans un truc censé faire peur, on a pris sur nous, mais là , se retrouver avec des sosies de Tigrou, c’était trop !”

À la recherche d’une alternative pour les faux tigres, la production avait certains critères bien précis : “Il nous fallait quelque chose d’effrayant dans l’imaginaire public, mais aussi de disponible et de prêt à tout pour passer à la télévision. C’est là qu’on a eu l’idée de prendre des politiciens. L’autre avantage, c’est qu’on est sûrs qu’aucune association risque de les défendre !”.

Jean-Marie Le Pen trop vieux pour le poste

Si l’hypothèse Jean-Marie Le Pen, un temps évoqué a été rapidement écarté pour des raisons d’assurance due à son âge, le choix s’est finalement très vite porté sur la députée LFI nous confie le directeur de Casting de l’émission : “On a pensé à un moment à Rachida Dati, mais elle fait peur surtout quand elle dit des trucs, et dans l’émission, Félindra et ceux qui l’entourent ne peuvent pas parler. Mais quand on a su que des personnes avaient craint que Mathilde Panot les morde dans un ascenseur, on s’est dit qu’elle ferait parfaitement l’affaire !”.

Une annonce qui réjouit déjà les fans de l’émission, et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, une rumeur annonce le remplacement du mythique “La Boule” tragiquement disparu, par le président du Sénat, Gérard Larcher.