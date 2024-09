Pornhub – “Bernard-Henri Lévy” toujours les mots-clés les plus recherchés par Bernard-Henri Lévy

. Le site de vidéos pour adultes Pornhub vient de dévoiler son traditionnel classement des mots-clés les plus recherchés par les internautes. Parmi les traditionnels “MILF Gangbang Jacuzzi” et “BDSM Hot Wax Deutsch Humiliation”, cette année encore pas de changement pour le tag “Bernard Henri Lévy” qui n’a été recherché que par une seule personne : Bernard-Henri Lévy. “J’aime voir des hommes auxquels je peux m’identifier” nous confie BHL occupé à s’auto-dédicacer le pec avec un marqueur mauve. “Des hommes de mon âge, mûrs, intrépides, chemise ouverte, tignasse au vent et qui n’ont pas peur d’utiliser leur corps pour finir sous des bombes”, poursuit-il avant de se mordiller la lèvre du bas en fixant langoureusement son miroir.

D’après les données fournies par Pornhub, Bernard-Henri Lévy aurait rentré quotidiennement son nom dans la barre de recherche du site depuis 2007. 14 984 recherches précisément parmi lesquelles : “Bernard-Henri Lévy crème tarte”, “Bernard-Henri Lévy solo pics” ou encore “Bernard-Henri Lévy Ukraine Film 4K Version longue”. Un lien vers un Onlyfan comportant un seul abonné (lui-même NDLR) aurait également leaké, compte sur lequel BHL posterait régulièrement des vidéos de ses interventions télé et radio rythmées par une bande-son suave et sexy jouée au saxophone.

Une étude intrigante qui ne s’arrête pas là puisqu’elle nous révèle également que “Gérald Darmanin Nu Vegemite Morlaix” reste la requête la moins tapée dans la barre de recherche du site pour la quinzième année consécutive.